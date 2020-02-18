RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Слуги народу" пропонують
ввести прогресивну шкалу для...

"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:04

Re:

  Михалыч написав:получили деньги как предоплату в том числе и по гос. заказам, фактически еще ничего не сделали, но деньги есть на счетах, надо их обналичить за дешево, выплатили дивиденды, заплатили 5 % налога, а потом денег уже нет, ничего не делают и доводят предприятие до банкротства, в таком случае 5 % налога на дивы очень дешевый способ легализовать бабло

Это не дешевый способ легализовать бабло - это по сути преступление. Дивиденды начислять с долгов... С таким же успехом можно кинуть на обнал и еще получить ндс входящий, или получить финансовую позыку под ничтожный процент на 30 лет. И т.д. и т.п. - куча вариантов, но слово "легализовать" тут лишнее.
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:09

Re:

когда ждать повышения своей зарплаты на 3% ???
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3626 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:22

  Михалыч написав:Содержание статьи не соответствует заглавию :shock: мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль :?

По єтой логике, для тех, кто работает:
"лопатой" - за чем работать больше, всё равно отберут.
"Должности" - за чем работать, когда можно взять
"Гос служба" - за чем служить честно, когда всё равно отберут? И кинут?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8003
З нами з: 20.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:38

Максимум 10% и убрать остальные налоги вместе с НДС.
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 01.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 18 лют, 2020 13:58
37 2016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 14:38
onore_de_balzak
Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують...
R2 » Чет 20 лют, 2020 15:42
5 299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 15:31
Igorten
Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 19 лют, 2020 10:09
35 1777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 16:44
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.