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Михалыч написав:получили деньги как предоплату в том числе и по гос. заказам, фактически еще ничего не сделали, но деньги есть на счетах, надо их обналичить за дешево, выплатили дивиденды, заплатили 5 % налога, а потом денег уже нет, ничего не делают и доводят предприятие до банкротства, в таком случае 5 % налога на дивы очень дешевый способ легализовать бабло
Это не дешевый способ легализовать бабло - это по сути преступление. Дивиденды начислять с долгов... С таким же успехом можно кинуть на обнал и еще получить ндс входящий, или получить финансовую позыку под ничтожный процент на 30 лет. И т.д. и т.п. - куча вариантов, но слово "легализовать" тут лишнее.
Михалыч написав:Содержание статьи не соответствует заглавию мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль
По єтой логике, для тех, кто работает: "лопатой" - за чем работать больше, всё равно отберут. "Должности" - за чем работать, когда можно взять "Гос служба" - за чем служить честно, когда всё равно отберут? И кинут?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Конрад Карлович написав:Это не дешевый способ легализовать бабло - это по сути преступление. Дивиденды начислять с долгов... С таким же успехом можно кинуть на обнал и еще получить ндс входящий, или получить финансовую позыку под ничтожный процент на 30 лет. И т.д. и т.п. - куча вариантов, но слово "легализовать" тут лишнее.
Ну так и я о том же, куча схем не имея прибыли вывести деньги с предприятия, я просто указал как вариант дивиденды т.к. мои оппоненты в том споре утверждали, что инвестора/акционеры обязательно уже заплатили налог на прибыль и с прибыли якобы только платят дивиденды, но дивиденды как и проценты по своей сути пассивный доход и как по мне справедливо было бы если бы они налогооблагались по одинаковой ставки, а не так что проценты по ОВГЗ вообще не облагаются НДФЛ, дивиденды по ставке 5 % НДФЛ, а проценты по депозитам на которые несут зачастую самые бедные, и они не покупают ОВГЗ и не имеют акций/предприятий в собственности платят по ставке 18 % НДФЛ с процентов по депозитам.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 лют, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:Содержание статьи не соответствует заглавию мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль
По єтой логике, для тех, кто работает: "лопатой" - за чем работать больше, всё равно отберут. "Должности" - за чем работать, когда можно взять "Гос служба" - за чем служить честно, когда всё равно отберут? И кинут?
Не понял, что и к чему Вы мне хотели доказать, я написал был потому как сначала заглавие статьи было - "Слуги народу\" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на прибуток (інфографіка)" однако после моего сообщения, заголовок статьи поменяли на - "Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на доходи фізосіб (інфографіка) и не более что я и хотел указать модераторам/редакторам сайта в своем сообщение, а вот что Вы мне хотели сказать или доказать я не понял для меня есть разница, так как грубо говоря прибылью принято считать разницу между доходами и расходами юр. лиц и с этой разницы удерживается налог на прибыль, а все доходы физ лица принято считать его доходами, а не прибылью и с дохода физлиц удерживается налог который так и называется-налог на доходы физ. лиц (НДФЛ).
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 лют, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
eduard_k написав:Лучше всего, есть а зеленая чума не будет ничего делать, так всем будет спокойнее.
Спорное утверждение, почему самые богатые которые вкладываются в ОГВЗ и акции не платят 18 % НДФЛ с процентов и дивидендов, а те кто не может себе позволить покупку ОГВЗ и акций, самые зачастую бедные держащие свои скромные сбережения на депозитах платят 18 % НДФЛ с процентов где справедливость в этом государстве
Так мы можем договориться до того, что раз нет справедливости в этом государстве, из всех законов и Конституции Украины реально работает только одна статья 161 Конституции Украины - День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України и ничего не надо менять, то вот лично у меня встает вопрос, зачем вообще тогда мне нужно такое государство, где нет справедливости, равенства всех перед законом, законы не действуют, государство своих граждан не защищает, зачем тогда вообще нужно такое государство