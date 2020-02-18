Додано: Вів 25 лют, 2020 18:37

Конрад Карлович написав: Это не дешевый способ легализовать бабло - это по сути преступление. Дивиденды начислять с долгов... С таким же успехом можно кинуть на обнал и еще получить ндс входящий, или получить финансовую позыку под ничтожный процент на 30 лет. И т.д. и т.п. - куча вариантов, но слово "легализовать" тут лишнее. Это не дешевый способ легализовать бабло - это по сути преступление. Дивиденды начислять с долгов... С таким же успехом можно кинуть на обнал и еще получить ндс входящий, или получить финансовую позыку под ничтожный процент на 30 лет. И т.д. и т.п. - куча вариантов, но слово "легализовать" тут лишнее.

Ну так и я о том же, куча схем не имея прибыли вывести деньги с предприятия, я просто указал как вариант дивиденды т.к. мои оппоненты в том споре утверждали, что инвестора/акционеры обязательно уже заплатили налог на прибыль и с прибыли якобы только платят дивиденды, но дивиденды как и проценты по своей сути пассивный доход и как по мне справедливо было бы если бы они налогооблагались по одинаковой ставки, а не так что проценты по ОВГЗ вообще не облагаются НДФЛ, дивиденды по ставке 5 % НДФЛ, а проценты по депозитам на которые несут зачастую самые бедные, и они не покупают ОВГЗ и не имеют акций/предприятий в собственности платят по ставке 18 % НДФЛ с процентов по депозитам.