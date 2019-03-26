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Боишься попасть на покупке
квартиры? Смотри рейтинг застройщ

Боишься попасть на покупке квартиры? Смотри рейтинг застройщ
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:03

Боишься попасть на покупке квартиры? Смотри рейтинг застройщ

«Минфин» проверил, как продвигается работа над возведением новых ЖК и составил традиционный рейтинг застройщиков Киева.

Мы проанализировали, сколько компании сдали жилья в эксплуатацию, проверили, кто задерживал строительство и оценили риски приобретения жилья в новостройках

Более детально:
https://www.youtube.com/watch?v=0k9-XrYnl8g&feature=youtu.be

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Ірина_
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