Мы проанализировали, сколько компании сдали жилья в эксплуатацию, проверили, кто задерживал строительство и оценили риски приобретения жилья в новостройках
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:03
Боишься попасть на покупке квартиры? Смотри рейтинг застройщ
«Минфин» проверил, как продвигается работа над возведением новых ЖК и составил традиционный рейтинг застройщиков Киева.
Мы проанализировали, сколько компании сдали жилья в эксплуатацию, проверили, кто задерживал строительство и оценили риски приобретения жилья в новостройках
Более детально:
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