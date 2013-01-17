Світова економіка, тенденції

Поки всі стежать за США, то інвестори в Nikkei 225 (японські акції) нарешті дочекались і вийшли в плюс, в порівнянні з 1989 роком. Всього 35 років очікування. Сподіваюсь таке ж майбутнє чекає на інвесторів в s&p 500
Якщо дивитись на ринки глобально, то поки (поки!) нічого страшного не відбулось. Кричати «всьо пропало» ще рано. Якщо, звичайно, не відбудеться подальша ескалація. Обвал - це емоційна, «на моменті», оцінка інвесторами політичного рішення Трампа по підняттю тарифів. Ринки рано чи пізно повернуться до росту, бо є загальний довгостроковий тренд росту вартості акцій. Який, не дивлячись на досить великі корекції, викликані «доткомом» 2000, «бабблом» 2008, Ковідом 2020, війною 2022, продовжується і буде продовжуватись і при Трампі і після нього. Бо грошей у «сукупного інвестора» багато і стає все більше. Проблема в тому, що є акції, які за 20 років виросли в ціні в 5 чи 10 раз, а є акції, які навпаки, стали в 2-3 рази дешевші. І як казали раніше в СРСР, знав би прикуп, жив би в Сочі. А прикупу не знає ніхто. Навіть Ілон Маск. В мене, наприклад, у портфелі висять акції Берклі банку, які я купив в 2009 р. на падінні, а вони й зараз коштують всього 2/3 від тої ціни. А є ще проблема «кредитного плеча» і проблема «маржін-колу». Бо коли ви акції купили за кредитні кошти, і займаєтесь коротким трейдингом, то проценти ви платите, а ціну втрачаєте. І «запасу» на те щоб «переждати» вам не дають. Думаю так час від часу «влітають» любителі біткоїну. Маржин - коли, приблизно такий же механізм, але там є і інша складова. Ви компанія, взяли кредит, заклали акції. Акції впали, банк вимагає добавити забезпечення, або зменшити кредит. А ви не можете зробити ні те ні інше. Ще гірше, коли ви на кредитні кошти купили бонди, які завжди корелюються по ціні з акціями, причому і в привʼязці до конкретної компанії і до ринку в цілому. Банки їх беруть в забезпечення під 30-70 відстоків вартості. Коли їх вартість падає нижче рівня забезпечення, банки вимагають продати їх зі збитками по фактичній ціні. Сьогодні буде важливий день. В залежності від ситуації вже можна буде робити більш точний прогноз. Чи це просто паніка, чи вже сформований тренд на «втечу» зі всіх активів. І цікаво буле подивитись на боргові інструменти. Які повторюють тренди, але з кількаденним запізненням.
Переконаний, що вся ця балаканина про перенесення фабрик зі всього світу в США — лише обманний маневр. Трамп сам чудово розуміє, що це утопія і просто шукає спосіб примусити Китай платити данину. Втім, судячи з того, що мито на китайську електроніку та сонячні панелі він вже відмотав, вдається йому це поки, прямо скажемо, хреново.
Але ок — припустимо він таки зумів нагнути тих всіх техно-баронів і вони перенесли свої виробництва в Штати... А хто на тих заводах горбатитись буде? Американці за таку напружену роботу братися не хочуть, а якщо й погодяться, то за непристойно великі гроші. Мігрантів з країни ви виганяєте, з усіма сусідами пересварились… Штучний інтелект і роботи? Якщо й так, то не раніше, ніж через 5–10 років... А зараз?
Схоже, Донні і сам уже почав сумніватися у своїх когнітивних здібностях — навіть погодився пройти тест на здоровий глузд. Після чого визирнув із дверей тої самої палати, звідки зазвичай дає інтерв’ю, і радісно повідомив, що всі запитання він прочитав правильно. А щоб ця подія не залишилася непоміченою, вирішив не чекати похвали від невдячної громадськості — полетів у Флориду й на клумбі біля гольф-клубу урочисто встановив собі памʼятник. Але годі про нього…
Впродовж минулого тижня я мав декілька емоційних діалогів з поважними клієнтами, які сильно занепокоєні тим, що цей «рудочолий геній» занапастить нашу планету. «Світ вже на всіх парах несеться в прірву і все довкола скоро накриється мідним тазом», — вважають вони. До речі — чому саме мідним я так і не зрозумів )
Втім, якщо ви не готові до того, що в якийсь окремий момент фондовий ринок просяде на 30%, або навіть 50% — вам на біржі робити нічого. Бо таке рано, чи пізно станеться і неважливо хто при владі — Дональд Трамп, Мікі Маус, чи ChatGPT. Після вдиху має йти видих, інакше вуглекислий газ зруйнує наші легені. Аналогічно тут — ринки циклічні, після зростання завжди йде падіння. Причини завжди різні, але ймовірність, що таке повториться знову — абсолютна. Питання лише коли і як глибоко…
Такі стрибки, як ми спостерігали на ринку впродовж минулого тижня, підкріплюють тезу колишнього керуючого активами Credit Suisse Майкла Мобусіна. Він стверджував, що ринкові коливання не підпадають під дію Закону Гаусса і їх ексцеси значно сильніші, ніж при нормальному розподілі. Особливо, коли в соціальну мережу заходить Трамп і торгові алгоритми підхоплюють його галюцинації, як сигнали до дії. Але повернімось до Мобусіна…
У своїй збірці «More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places», він зауважив, що впродовж 30 років середня дохідність індексу S&P 500 знаходилась на рівні 9.5% річних (8% зростання + 1.5% дивіденди). Причому — без 10 найкращих днів ця дохідність знижується до 1.5%… Ми перевірили ці розрахунки на даних з 1990 по 2020 рік — дійсно, так і є. А ще помітили, що без 10 гірших днів — дохідність зростає до 18.5% (!)
Про що це говорить? Правильно — купуйте дешево, продавайте дорого, не потрапляйте в просадки і буде вам щастя ) А якщо серйозно — подивіться краще на прикріплений графік, там гарно продемонстровано, як це все відбувалось впродовж минулого століття. Однак, давайте спочатку розберемось з формулюваннями: Ведмежий ринок — починається, коли індекс S&P 500 падає на 20% (або більше) від попереднього максимуму і триває до досягнення нового дна та подальшого розвороту. Бичачий ринок — стартує після зростання на 20% від попереднього дна, але підтверджується після встановлення нового історичного максимуму (ATH) і продовжується до наступного падіння (-20%). Рецесією називається період, коли економіка скорочується два (або більше) квартали поспіль. Так от — згідно статистики, за останніх 80 років ведмежий ринок наставав 15 разів (в середньому через кожних 5 років). Його середня просадка становила -32% і тривало це неподобство близько року. Після цього щоразу починався новий ріст. Бичачий ринок тривав в середньому 4 роки і давав приріст +150%. Середній розмір зростання і падіння — приблизно однаковий, але бичачі ринки довші й потужніші.
Якщо ви пригадаєте формулу розрахунку математичного очікування: МО = Win$ * Win% – Loss$ * Loss%, де $ — середній результат % — ймовірність настання
І порахуєте шанси на успіх, то побачите, що в довгостроковій перспективі вони сильно перекошені в бік інвестора. Наприклад, якщо середній річний приріст в фазі зростання ~25%, а його ймовірність ~70% — тоді МО буде сильно позитивним, навіть попри періодичні глибокі просадки. Знаєте чому Гагарін полетів у космос саме в день космонавтики? Отож )
Ринки впродовж століття складались навпіл чотири рази — в 1929 (-86%), 1974 (-48%), 2000 (-49%) і 2008 (-57%). Але навіть, враховуючи такі глибокі просадки, акції американських компаній все одно продемонстрували найбільшу середню дохідність серед усіх класів активів. При чому в минулому світ переживав катаклізми набагато серйозніші, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Україні зараз найважче... — А якщо Трампу все-таки вдасться розхитати цю планету настільки, що вона злетить зі своєї фінансової осі і все полетить в трамп-тарари? — Тоді тим більше — для чого вам ці долари? Краще володіти часткою в якомусь перспективному бізнесі, який генерує дохід. А в чому його надалі будуть обліковувати — в гривнях, рупіях, чи в біткоїнах — яка різниця? Головне, аби не в рублях, а решту якось переживемо…
P.S. Люди неправильно розуміють слово «апокаліпсис». Для більшості — це якась техногенна катастрофа, яка веде до вимирання людства. Насправді це не так. У перекладі з давньогрецької воно означає «глибоке осмислення», «одкровення», «зняття завіси», «глобальні зміни». «Трампогенна» катастрофа, звичайно, також може привести до знищення цивілізації, але таких апокаліптиків, як Дональд, в історії Штатів було багато (Джексон, Ніксон, Рейган, Буш-молодший). І нічого — якось вижили. Тож не впадайте у відчай, бо як було написано на персні царя Соломона: «І це також мине…»
МВФ випустив свій оновлений ключовий звіт року - World Economic Outlook (WEO).
Після того як минулого року світова економіка витримала підвищення торговельних бар'єрів і посилення невизначеності, тепер вона стикається з серйозним випробуванням через спалах війни на Близькому Сході і продовження війни в Україні.
З огляду на складність формування в реальному часі узгодженого набору припущень для прогнозів, цей випуск WEO представляє «референтний прогноз» (reference forecast) замість традиційного базового.
За умови, що конфлікт залишатиметься обмеженим за тривалістю та масштабом, глобальне зростання, за прогнозом, сповільниться до 3,1% відсотка у 2026 році (прогноз переглянуто на зниження на 0,2 відсоткового пункта) та 3,2% у 2027 році (прогноз залишився без змін порівняно з січнем 2026 року).
Загальна інфляція у світі зросте до 4,4% у 2026 році та знизиться до 3,7% у 2027 році, що означає перегляд угору для обох років. Очікується, що сповільнення зростання та прискорення інфляції будуть особливо відчутними в emerging markets За несприятливого сценарію з більшим і тривалішим зростанням цін на енергоносії глобальне зростання додатково сповільниться до 2,5% у 2026 році, а інфляція сягне 5,4%.
За більш жорсткого сценарію, в якому енергетична інфраструктура в регіоні конфлікту зазнає значніших руйнувань, наслідки будуть ще масштабнішими: глобальне зростання скоротиться лише до приблизно 2% у 2026 , тоді як загальна інфляція перевищить 6% до 2027.
Вплив на країни з ринками, що формуються, та країни, що розвиваються, буде майже вдвічі більшим, ніж на країни з розвиненою економікою.
З іншого боку, економічна активність може зрости, якщо приріст продуктивності від #AI матеріалізується швидше або торговельна напруженість стійко послабиться.