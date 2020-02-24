Перший магазин шведського рітейлера IKEA в Україні відкриють в серпні 2020 року.
Дивися повний текст IKEA відкриє перший магазин в Україні.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:44
IKEA відкриє перший магазин в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IKEA відкриє перший магазин в Україні.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:49
Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні
На моей памяти это уже четвёртый первый магазин Икеа, который будут открывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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