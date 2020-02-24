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IKEA відкриє перший
магазин в Україні

IKEA відкриє перший магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:44

IKEA відкриє перший магазин в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Перший магазин шведського рітейлера IKEA в Україні відкриють в серпні 2020 року.

Дивися повний текст IKEA відкриє перший магазин в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:49

Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні

На моей памяти это уже четвёртый первый магазин Икеа, который будут открывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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