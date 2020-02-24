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IKEA відкриє перший
магазин в Україні

IKEA відкриє перший магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:28

Помню при Яныке было - уже завезли товар, набрали продавцов, объявили об открытии. Осталась мелочь - пройти пожарную проверку. Но тут со скандинавов потребовали взятку. Эти принципиальные - не дали. Пожарную проверку не прошли. Закрылись не открывшись, вывезли товар, распустили команду продавцов....
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:33

Уже хорошо и то, что таки будут открываться.
avjej
 
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