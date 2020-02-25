IKEA відкриє перший магазин в Україні

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Помню при Яныке было - уже завезли товар, набрали продавцов, объявили об открытии. Осталась мелочь - пройти пожарную проверку. Но тут со скандинавов потребовали взятку. Эти принципиальные - не дали. Пожарную проверку не прошли. Закрылись не открывшись, вывезли товар, распустили команду продавцов....
Заведение быстрого питания МакДональдз, расположенное в Киеве на Вокзальной площади, по итогам 2011 года заняло второе место среди 33 тыс. заведений сети в мире по числу посетителей
... возглавляет список самых посещаемых МакДональдз заведение в Москве, расположенное на Пушкинской площади, тогда как третье место заняло заведение в Мюнхене, четвертое – на Арбате в Москве, а на пятом месте - бразильский МакДональдз.
Подолянин, вы хотя-бы читаете статьи на которые ссылаетесь? Где здесь "обошел"? "В сообщении также отмечается, что как и в прошлом году, возглавляет список самых посещаемых МакДональдз заведение в Москве, расположенное на Пушкинской площади, тогда как третье место заняло заведение в Мюнхене, четвертое – на Арбате в Москве, а на пятом месте - бразильский МакДональдз."
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