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IKEA відкриє перший
магазин в Україні

IKEA відкриє перший магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:28

Помню при Яныке было - уже завезли товар, набрали продавцов, объявили об открытии. Осталась мелочь - пройти пожарную проверку. Но тут со скандинавов потребовали взятку. Эти принципиальные - не дали. Пожарную проверку не прошли. Закрылись не открывшись, вывезли товар, распустили команду продавцов....
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:33

Уже хорошо и то, что таки будут открываться.
avjej
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:21

  Ratatui написав:
  DONALD написав:...
Напомнило историю с KFC. Пока они "изучали" украинский рынок-Мак более десяти лет монопольно на нём работал. А Мак на Киевском вокзале занимал первое место в мире по посещаемости.


Не преувеличивайте. Не первое, а второе и не в мире, а в гейропе. А против некоторых московских где толпы голодных и холодных он просто выходной.
Да неужели? Кто-то посмел обойти наших младших братьев из московии? А-я-яй :D

McDonald's на вокзале в Киеве стал вторым по популярности в мире
Заведение быстрого питания МакДональдз, расположенное в Киеве на Вокзальной площади, по итогам 2011 года заняло второе место среди 33 тыс. заведений сети в мире по числу посетителей
... возглавляет список самых посещаемых МакДональдз заведение в Москве, расположенное на Пушкинской площади, тогда как третье место заняло заведение в Мюнхене, четвертое – на Арбате в Москве, а на пятом месте - бразильский МакДональдз.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:41

  Shall написав:Давно пора придушить зажравшийся Эпицентр.

Они с Эпицентром как бы вообще не конкуренты. По крайне мере не больше чем с Макдональдсом.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:02

Подолянин, вы хотя-бы читаете статьи на которые ссылаетесь? Где здесь "обошел"?
"В сообщении также отмечается, что как и в прошлом году, возглавляет список самых посещаемых МакДональдз заведение в Москве, расположенное на Пушкинской площади, тогда как третье место заняло заведение в Мюнхене, четвертое – на Арбате в Москве, а на пятом месте - бразильский МакДональдз."
:lol:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:06

Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні

может в Европе икеа и считается бюджетной маркой, но в понимании обычного украинца платить бешенные деньги за полку из двух досок это ниочем
mt7216558
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Shall написав:Давно пора придушить зажравшийся Эпицентр.

Они с Эпицентром как бы вообще не конкуренты. По крайне мере не больше чем с Макдональдсом.

Ну такое...
Вчера взял вот такой столик за 150 злотых (950 грн. примерно). Цена на площадке Эпицентра 1800 грн.
https://epicentrk.ua/shop/hubr-zhurnaln ... 59-25.html
Gastarbaiter
 
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