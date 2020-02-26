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IKEA відкриє перший
магазин в Україні

IKEA відкриє перший магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:14

  vitaliy_berdinskikh написав:Gastarbaiter

берет, и что?

Думаешь ради того чтоб c продажи десяти столиков в год получить в общей сложности 1000-1500 гривен Епицентр отлистал разньі чиновникам десятки тьіщ долларов и заблокировал приход ИКЕИ?

Иногда полезно умеет понимать прочитанное. Учат в 3 классе школы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:10

Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні

spencermathew347 написав:Чому в Росії в кожному великому місті є магазини Ikea, а в нас не можуть ніяк побудувати?
Икеа как банк Тиньков думает, а вдруг украинцы умные и не схавают? Не, не пойду.
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