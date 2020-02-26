Иногда полезно умеет понимать прочитанное. Учат в 3 классе школы.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:14
Иногда полезно умеет понимать прочитанное. Учат в 3 классе школы.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:10
Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні
Икеа как банк Тиньков думает, а вдруг украинцы умные и не схавают? Не, не пойду.
Размер имеет значение.
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