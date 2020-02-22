Польща за рівнем доходу на душу населення в минулому році випередила ще одну країну Західної Європи - Португалію.
Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44
Поляки стали багатшими за португальців, українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44
И этим все сказано...И как эта тотально корупираваная страна ещё не умерла ... и смотрите Россия и Белоруссия давно нас обогнали ...
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40
Re: Поляки стали багатшими за португальців, українці...
Если достижением считать, что ВВП становится большим в связи с массовым выездом населения, то момент архи спорен.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:20
Между понятиями - обогнали и - опережают, есть большая разница, потому что мы не знаем, где располагалось то Марокко в прошлом периоде.
Польша $34 тыс.
Украина $9,7 тыс.
Это в конце добавили так, чтоб чисто поржать с уровня тех, кто подобную чухню вкладывает в голову президенту
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:26
Какие 9.7$ по Украине средняя зп это 120 000грн. Это с колебаниям курса около 4.8- 5 $, а теперь от этой суммы отнимает пдв -20,5 %.Да мы первые !!!С конца!
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:35
Дак, за все эти "Большие уровни дохода" надо работать больше. На пенсию выходить позже.
Как бы ничего в этом хорошего нет.
Как бы вот я по себе сужу. Я предпочел бы жить со "средним уровнем дохода" чем пуп надрывать. Вспоминаю беззаботную советскую юность.
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:25
Re: Поляки стали багатшими за португальців, українці...
Я тоже так считаю уже лет 15, после того как операцию по удалению межпозвоночной грыжи сделал. Но молодым же это не объяснить. Тем более тут всякие блогеры моск засырают, рассказывая что что-бы хорошо жить надо 12 часов в сутки пахать. Только ни один не рассказал, что к 40-50 годам инвалидом стать можно и потом всю жизнь на аптеку работать.
|