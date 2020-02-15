Нещодавно Finance.ua писав про пропозицію перевести облік газу з кубометрів у кіловати.
Дивися повний текст Перехід на кіловати і суми в платіжках за газ: що думають читачі Finance.ua.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:02
Перехід на кіловати і суми в платіжках за газ: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перехід на кіловати і суми в платіжках за газ: що думають читачі Finance.ua.
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:02
Это ОЧЕНЬ Хорошая ИДЕЯ...При условии что калорийность будут определять не Газовики а Независимые организации !!!! в Италии чайник на 1.5литра закипает за полторы минуты а у нас в Черкасской области за......8 !!!! а калорийность по области 8300 как в Уренгое на Эталонном месторождении....Как так ??? Я готов платить чтобы мне измерили Калорийность....и по ней платить за ГАЗ...
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:08
Еще Все шепчутся что Газ стал никакой один Воздух....Есть Информация что ГАЗ - Действительно РАЗБАВЛЯЮТ !!!! Закисью Азота и при желании... можно проверить сколько закупили ЕЁ Газовики...А это уже Преступление против УКРАИНЫ.....
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:24
Очередной механизм для обдирания потребителя.Дополнение к коэффициенту,за который уже молчат и доставке.
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