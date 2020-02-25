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Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації планує за три роки навчити 6 млн українців цифрової грамотності та посприяти проведенню інтернету в кожному українському домі.
Дивися повний текст Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6 мільйонів українців
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:51
А чого саме 6 мільонів, у нас здається побільше дорослого населення
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:59
Міністерство мало не щодня працює над розвитком малого та середнього підприємництва.
Татишо!
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