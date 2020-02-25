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Уряд планує за три роки навчити
цифрової грамотності 6...

Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:51

Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації планує за три роки навчити 6 млн українців цифрової грамотності та посприяти проведенню інтернету в кожному українському домі.

Дивися повний текст Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6 мільйонів українців.
R2
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А чого саме 6 мільонів, у нас здається побільше дорослого населення
pogorelets
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:59

Re: Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6..

Міністерство мало не щодня працює над розвитком малого та середнього підприємництва.

Татишо! :D
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vitaliy_berdinskikh
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