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Всі київські автовокзали продали з аукціону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 18:15
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України від 4 березня провів аукціон з продажу АТ "Київпассервіс", підприємства, на балансі якого центральний автовокзал і п'ять автостанцій у Києві, а також 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.
Дивися повний текст Всі київські автовокзали продали з аукціону
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Додано: Сер 04 бер, 2020 18:15
Ну вот, а говорили площадки под застройку закончились!
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