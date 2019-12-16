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Всі київські автовокзали
продали з аукціону

Всі київські автовокзали продали з аукціону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:15

Всі київські автовокзали продали з аукціону

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України від 4 березня провів аукціон з продажу АТ "Київпассервіс", підприємства, на балансі якого центральний автовокзал і п'ять автостанцій у Києві, а також 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Дивися повний текст Всі київські автовокзали продали з аукціону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 18:15

Ну вот, а говорили площадки под застройку закончились!
astatempo
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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