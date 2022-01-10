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Трудовий договір з нефіксованим
робочим часом: всі...

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:16

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головне управління ДПСу Запорізькій області.

Дивися повний текст
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: всі нюанси (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:16

Як завжди, забагато пафосу про нібито піклування за бізнес, а насправді чергова пастка для бізнесу, щоб нараховувати штрафи за порушення незрозумілих обмежень.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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