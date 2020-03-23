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Что будет с экономикой и
человечеством через 100 лет

Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:33

Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет

По оценкам ООН в 2050 году на планете будет жить почти ❗10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.

Атмосфера нагревается, загрязняются реки, вырубаются леса, а людей становится всё больше. Будет ухудшаться экологическая обстановка.

Искусственный интеллект начнет вытеснять людей, безработица может возрасти. Чем же занять этих людей?

Более детально:
https://www.youtube.com/watch?v=actsuvKkneI

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:55

Re: Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет

COVID-19 все поправит :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:27

Re: Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет

  Skiw написав:COVID-19 все поправит

У него процент смертности до 15% и скоро надут лекарство. Вирусы создают за деньги, что бы лечить больных за еще большие деньги))
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 08:28

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:53

И не такое уж большое количество людей сможет лечиться. Будут дружить с вирусами.
podsneznIK55
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58

Уже разрабатывают вакцину, это многомиллионная индустрия. Жалко только людей, которые пострадали
irinatroyanova
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:58

Необходимы правильные шаги для обеспечения того, что бы значительная часть нашего богатства, была направлена на развитие здравоохранения и сбережения экологии.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:27

Вакцину еще надо испытать благополучно.
Nathaniel
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 05:54

через 100 лет Украины не будет.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29

Будет "Терминатор. Восстание машин" и пр.серии.
Ах да, и ещё вечный "Нафтогаз".
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