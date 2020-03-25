Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:33
По оценкам ООН в 2050 году на планете будет жить почти ❗10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.
Атмосфера нагревается, загрязняются реки, вырубаются леса, а людей становится всё больше. Будет ухудшаться экологическая обстановка.
Искусственный интеллект начнет вытеснять людей, безработица может возрасти. Чем же занять этих людей?
Более детально:
https://www.youtube.com/watch?v=actsuvKkneI Подписывайтесь на Finance.ua
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Ірина_
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:55
COVID-19 все поправит
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:27
Skiw написав:
COVID-19 все поправит
У него процент смертности до 15% и скоро надут лекарство. Вирусы создают за деньги, что бы лечить больных за еще большие деньги))
Grinii
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Додано: Пон 09 бер, 2020 08:28
greenozon
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:53
И не такое уж большое количество людей сможет лечиться. Будут дружить с вирусами.
podsneznIK55
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58
Уже разрабатывают вакцину, это многомиллионная индустрия. Жалко только людей, которые пострадали
irinatroyanova
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:58
Необходимы правильные шаги для обеспечения того, что бы значительная часть нашего богатства, была направлена на развитие здравоохранения и сбережения экологии.
zarEVO7
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:27
Вакцину еще надо испытать благополучно.
Nathaniel
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29
Будет "Терминатор. Восстание машин" и пр.серии.
Ах да, и ещё вечный "Нафтогаз".
- Таскомбанк +100грн. за "PudraCard". https://clc.am/sZruRw - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". - http://lx4.me/c/zivumwLT Бажаю успіхів!
avjej
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Додано: Чет 26 бер, 2020 07:58
Нормально всё будет.
Сахару заставят солнечными батареями, проложат кабели в Европу и будут гнать водород с океана.
Вот уже начали
https://www.youtube.com/watch?v=iH0xDjzCBKg
w1547
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