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Что будет с экономикой и
человечеством через 100 лет

Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:32

Мне кажется мир изменится, представьте если бы вы в 1920 году рассказали про современные технологии
vityabalatsky
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:00

Вважаю, що щось буде. Бо ніколи не було, щоб нічого не було. :roll:
finuser370
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:36

Ірина_
Если помечтать, то быть может работа станет интереснее, т.к. рутинный труд будет исполнятся ИИ. Возможно, рабочий день сократится, или сотрется грань между рабочим днем и отдыхом (уже даже сейчас видно такую тенденцию)
Если смотреть в общем, то глобальных изменений в экономике не будет.
Beazeni
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