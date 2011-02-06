Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет

|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:32
Мне кажется мир изменится
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:36
Ірина_
Если помечтать, то быть может работа станет интереснее, т.к. рутинный труд будет исполнятся ИИ. Возможно, рабочий день сократится, или сотрется грань между рабочим днем и отдыхом (уже даже сейчас видно такую тенденцию)
Если смотреть в общем, то глобальных изменений в экономике не будет.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|