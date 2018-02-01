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Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Вторник на валютном рынке будет чрезвычайно тяжелым, нервным и богатым на события.
Дивися повний текст Межбанк: рынку грозит \"идеальный шторм\"
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R2
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:26
Спалят за месяц резервы а дальше что
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dniprokrimsky
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04
dniprokrimsky
А дальше "73%" будут искать виновных в своей победе
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olegan
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