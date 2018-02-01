Вторник на валютном рынке будет чрезвычайно тяжелым, нервным и богатым на события.
Дивися повний текст Межбанк: рынку грозит \"идеальный шторм\".
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:25
Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Межбанк: рынку грозит \"идеальный шторм\".
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:01
Был бы "5 президент" - и курс был бы 30, и резервы палить не надо было бы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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