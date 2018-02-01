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Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Вторник на валютном рынке будет чрезвычайно тяжелым, нервным и богатым на события.
Дивися повний текст Межбанк: рынку грозит \"идеальный шторм\"
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:26
Спалят за месяц резервы а дальше что
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dniprokrimsky
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04
dniprokrimsky
А дальше "73%" будут искать виновных в своей победе
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olegan
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:01
olegan написав:dniprokrimsky
А дальше "73%" будут искать виновных в своей победе
Был бы "5 президент" - и курс был бы 30, и резервы палить не надо было бы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07
Вкладчик1234 а если бы был 4-й...? Вангуйте
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Марта
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:02
Марта написав:Вкладчик1234
а если бы был 4-й...? Вангуйте
Что тут ванговать? Па8!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:29
"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:31
warlamp написав:
"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
НЕ потянет
Україна - НЕ Росія (с) Кучма!
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greenozon
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:34
greenozon написав: warlamp написав:
"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
НЕ потянет
Україна - НЕ Росія (с) Кучма!
Уже потянул. Курс видели?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:22
warlamp написав: greenozon написав: warlamp написав:
"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
НЕ потянет
Україна - НЕ Росія (с) Кучма!
Уже потянул. Курс видели?
Причины разные: в Украине рушится пирамида заимствований, в России падение цены нефти
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o_boiko
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