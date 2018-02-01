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Межбанк: рынку грозит
"идеальный шторм"

Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:25

Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"

Пропонуємо до обговорення:
Вторник на валютном рынке будет чрезвычайно тяжелым, нервным и богатым на события.

Дивися повний текст Межбанк: рынку грозит \"идеальный шторм\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:26

Спалят за месяц резервы а дальше что
dniprokrimsky
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:04

dniprokrimsky
А дальше "73%" будут искать виновных в своей победе :D
olegan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:01

  olegan написав:dniprokrimsky
А дальше "73%" будут искать виновных в своей победе :D

Был бы "5 президент" - и курс был бы 30, и резервы палить не надо было бы :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07

Вкладчик1234 а если бы был 4-й...? Вангуйте
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:02

  Марта написав:Вкладчик1234 а если бы был 4-й...? Вангуйте

Что тут ванговать? Па8!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:29

"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:31

  warlamp написав:"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.


НЕ потянет

Україна - НЕ Росія (с) Кучма!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:34

  greenozon написав:
  warlamp написав:"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.


НЕ потянет

Україна - НЕ Росія (с) Кучма!


Уже потянул. Курс видели?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:22

  warlamp написав:
  greenozon написав:
  warlamp написав:"Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.


НЕ потянет
Україна - НЕ Росія (с) Кучма!

Уже потянул. Курс видели?

Причины разные: в Украине рушится пирамида заимствований, в России падение цены нефти
o_boiko
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