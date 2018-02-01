Среда продолжит традиции марта и пройдет снова очень напряженно. «Идеальный шторм» , о котором мы писали еще во вчерашнем утреннем прогнозе - в самом разгаре
Дивися повний текст Межбанк: \"идеальный шторм\" в самом разгаре.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:19
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Межбанк: \"идеальный шторм\" в самом разгаре.
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:19
надо отпускать курс до 27-28
иначе спустим резервы при крепкой гривне :(((
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