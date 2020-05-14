Finance.ua: Полгода новому Приват24

Додано: Чет 12 бер, 2020 17:42

шота мои туда не заносят свои,живём ток на ихние.Шо ж там не так?

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня