Finance.ua: Полгода новому Приват24

То, чего вы не знали о самом популярном интернет-банке Полгода назад ПриватБанк обновил Приват24. Мы решили, что это повод рассказать вам о впечатляющих масштабах использования этого интернет-банка, а также напомнить о некоторых его функциях, о существовании которых многие до сих пор не подозревают.
Son of Sun Статейка витягнута за вуха. Приват у багатьох є, але "22 рази Стільки разів в середньому за місяць один клієнт заходить в свій Приват24." Захожу інколи, щоб переглянути курси та раз в квартал зробити пару оплат за комунальні. Накручені ціни на квитки, таксі, а також вода, пиво - переводять цей "банк" в категорію невідомо чого. Для домогосподарок, які нічого не бачили окрім вайбера і привата, - підійде.
Треба було змінити регулярний платіж, не зміг в новому Приват 24, тільки в компьютері через стару версію.
В новом Приват24 еще не работаю, но использовал - нет много сервисов, которые есть в старой версии. Но я не об этом... Короче хотел научить свою бабушку платить коммуналку в Приват24. Сперва нужно зарегистрировать бабушку с пенсионной карты Привата. Все как обычно, зашел на страницу Приват24 - https://www.privat24.ua/ ввел телефон бабушки и затем, следующим шагом было новое поле с введением пароля. Какой пароль, если я еще не зарегистрировался? Короче говоря, я нашел, что нужно нажать ссылку "Забыл пароль?" и далее идет процесс восстановления пароля. Ранее была кнопка "Зарегистрироваться", а теперь путь регистрации, как оказывается, проходит через восстановления пароля. Ок. Я эту инфу нашел, но пенсионер бы не нашел! Не понимаю, зачем Вы усложняете? Как по мне, новый процесс регистрации, через восстановление пароля - это запутывание новых пользователей.