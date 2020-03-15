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КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:33
Tegularius написав:
Далеко не всех с симптомами ОРЗ проверяли на коронавирус. Думаю, что цифра 2% смертности близка к реальной. С другой стороны, заболеваемость вероятно намного выше официальной, в Украине уже вероятно сотни если не тысячи больных с коронавирусом, которые думают, что у них грипп или ОРЗ, ездят с этим в метро, ходят на работу, на рынки, на митинги и пр.
Жаль они с этим на выборы не ходили.
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