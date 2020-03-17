КРИЗИС 2020

Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.
Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов). Не думаю, что это лето будет туристическое.
Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.
Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.
Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов). Не думаю, что это лето будет туристическое.
Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.
Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу. насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші. От з останнім - питання може бути
Вкладчик1234 написав:А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное"
Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте!
Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись. Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами. А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними.
Сподобалась фраза: "Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць".
Вкладчик1234 написав:А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное"
Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте! Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись. Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами. А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними. Сподобалась фраза: "Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць".
На сегодняшний день мы имеем 1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому. 2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент. 3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.
Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.