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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52

  athena1 написав:
  EKO написав:
  Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? :mrgreen:
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! :!: :D


месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится :|

Так что, лето будет еще то :?

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.


Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.

Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.

Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:13

  EKO написав:
  EKO написав:
  Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? :mrgreen:
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! :!: :D

месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится :|

Так что, лето будет еще то :?

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.


Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.

Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.

Мы теперь уже живем в совсем другом мире.

Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.
насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.
От з останнім - питання може бути
athena1
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:31

Похоже, что "корона" - это только повод "всё списать".

Некоторые банки начали закрывать отделения ещё до "короны" - индустриал (в киеве), РВС (по Украине), и другие (приват, ощад, укрсиб, и т.д.)

Скорее всего и проблемы с валютой начались бы так или иначе, т.к. долги стране отдавать надо, а перекредитовать - желающих нет.

Вот и решили все проблемы одним махом - закрыли "лишнее", перекрыли "утечку" валюты, и посадили всех под "домашний арест"

"Самолёты с наличными" наверняка летают. Но не в Украину, и не для украинцев.

И тут представился замечательный шанс сбросить "баласт". А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное". Им даже легче станет, если уменьшится количество "лишних ртов"

И украинская "илита" удачно подстроилась под мировой "тренд", или "флешмоб". Конечно не она это придумала, но быстро "смекнула что к чему" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:44

Re: КРИЗИС 2020

  Вкладчик1234 написав:А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное"


Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте!

Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись.
Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами.
А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними.

Сподобалась фраза:
"Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць".
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:13

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное"

Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте!
Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись.
Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами.
А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними.
Сподобалась фраза:
"Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць".

https://timeze2019.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
На сегодняшний день мы имеем
1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.

Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:58

Ser Fil
Вы кого-то определённого ждёте в преемники зеленухи или просто вброс сделали?
РОШЕН
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