12 березня на Нью-йоркський фондовій біржі призупинили торги на 15 хвилин.
Дивися повний текст Торги на фондовій біржі Нью-Йорка знову призупиняли.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:23
Торги на фондовій біржі Нью-Йорка знову призупиняли
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Дивися повний текст Торги на фондовій біржі Нью-Йорка знову призупиняли.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:23
Слабаки, пусть приезжают в Украину учатся у НБУ как нужно контролировать курс
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