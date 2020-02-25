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Торги на фондовій біржі
Нью-Йорка знову призупиняли

Торги на фондовій біржі Нью-Йорка знову призупиняли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:23

Торги на фондовій біржі Нью-Йорка знову призупиняли

Пропонуємо до обговорення:
12 березня на Нью-йоркський фондовій біржі призупинили торги на 15 хвилин.

Дивися повний текст Торги на фондовій біржі Нью-Йорка знову призупиняли.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:23

Слабаки, пусть приезжают в Украину учатся у НБУ как нужно контролировать курс
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