RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Кеш-кредитки

Кеш-кредитки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:49

  2XL написав:
Shaman написав:В Эко, если на РД есть непогашенный долг, то будет начислена допкомиссия 3,5%. Это плюс к 24% годовых. В Максимуме этого нет
Серьезно? )) Может в Максимуме сделали БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных?
Может начнём с прочтения названия темы?

Я разволновался, думал не знаю про какие то нюансы )


для безнала - Максимум
для нала - Готивка

ЭКО посредине, и без него можно обойтись - если не тарится в Екомаркете)) В Еко раз в месяц надо пригашивать хоть нал, хоть безнал
Shaman
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.09.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:50

Re: Кеш-кредитки

Shaman написав:
  2XL написав:
Shaman написав:В Эко, если на РД есть непогашенный долг, то будет начислена допкомиссия 3,5%. Это плюс к 24% годовых. В Максимуме этого нет
Серьезно? )) Может в Максимуме сделали БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных?
Может начнём с прочтения названия темы?

Я разволновался, думал не знаю про какие то нюансы )


для безнала - Максимум
для нала - Готивка

ЭКО посредине, и без него можно обойтись - если не тарится в Екомаркете)) В Еко раз в месяц надо пригашивать хоть нал, хоть безнал

Да хватит уже чушь писать!
Готивку тоже нужно гасить раз в месяц иначе те же 3,5%.
На снятие налички эти карты по условиям абсолютно одинаковые!
Разница лишь в кэшбеке за торговые операции. У одной орехи по предложенным категориям, у другой бонусы магазина , но за все операции.
И ещё у Эко на торговые операции есть льготный период, что делает её универсальнее.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:30

  2XL написав:
Shaman написав:
  2XL написав:Серьезно? )) Может в Максимуме сделали БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных?
Может начнём с прочтения названия темы?

Я разволновался, думал не знаю про какие то нюансы )


для безнала - Максимум
для нала - Готивка

ЭКО посредине, и без него можно обойтись - если не тарится в Екомаркете)) В Еко раз в месяц надо пригашивать хоть нал, хоть безнал



Да хватит уже чушь писать!


спокойней, спокойней)
Вы внимательно читайте, что я пишу;)


  2XL написав:Готивку тоже нужно гасить раз в месяц иначе те же 3,5%.
На снятие налички эти карты по условиям абсолютно одинаковые!
Разница лишь в кэшбеке за торговые операции. У одной орехи по предложенным категориям, у другой бонусы магазина , но за все операции.
И ещё у Эко на торговые операции есть льготный период, что делает её универсальнее.


Готивка толька для кеша - использовать ее для орехов под 26% - нюню))
а для орехов надо использовать Максимум, где есть льготный период, но не надо на РД полностью гасить кредит
Shaman
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.09.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:39

Re: Кеш-кредитки

Shaman написав:а для орехов надо использовать Максимум, где есть льготный период, но не надо на РД полностью гасить кредит

Читаем название темы, больше не пишем не о кэш-кредитках
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки
D2 » П'ят 03 тра, 2019 10:06
5 1373
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 18:59
Pupsik
Лучшие кредитки с кэшбеком от Finance.ua
Ірина_ » Сер 03 кві, 2019 15:38
4 1670
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 11:20
Ірина_
Finance.ua: Безкоштовні кредитки
D2 » П'ят 06 кві, 2018 09:49
3 2356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 19:38
Qwerty1999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15831)
25.03.2020 02:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.