|
|
|
Finance.ua: Кредитки, які можна оформити з дому
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Добірка карток, за якими не доведеться їхати в банк
Кредитна картка – ідеальний платіжний інструмент під час карантину. По-перше, з нею не доведеться мати справу з готівкою, яка сьогодні зі зрозумілих причин цілком може бути джерелом інфекції. По-друге, для людей з тимчасовими труднощами вона може стати безкоштовною фінансовою подушкою безпеки. Ну, і, по-третє, за нею не обов'язково їхати в банк, особливо під час транспортного колапсу, що дозволить зайвий раз уникнути скупчення людей. Кілька таких карток ми для вас якраз і підібрали – тих, за якими не доведеться їхати в банк.
Дивися повний текст Кредитки, які можна оформити з дому
-
D2
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:21
Сейчас в карантин можно оформить кредитку с доставкой у большинства банков. Карантин дал толчок банкам сотрудничать с курьерскими службами, чтобы те доставляли банковские продукты клиентам, в том числе и кредитные карты.
-
KULANDALE
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 13.05.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:40
Abank де? Не заніс?
-
Pivasyk
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 21.01.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:02
Шо, реально Моня в Одессе карту может курьером доставить?
Пару лет назад было: "все курьеры заняты на много месяцев вперёд, забирайте в отделении". А тогда ещё в Одессе было отделение собственно Монобанка. Теперь и его прикрыли, поэтому в курьера верится с трудом.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|174
|26131
|
Сер 09 чер, 2021 14:56
Ой+
|
|22
|13644
|
|
|1
|4067
|
|