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Finance.ua: Кредитки, які
можна оформити з дому

Finance.ua: Кредитки, які можна оформити з дому
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:38

Finance.ua: Кредитки, які можна оформити з дому

Пропонуємо до обговорення:
Добірка карток, за якими не доведеться їхати в банк
Кредитна картка – ідеальний платіжний інструмент під час карантину. По-перше, з нею не доведеться мати справу з готівкою, яка сьогодні зі зрозумілих причин цілком може бути джерелом інфекції. По-друге, для людей з тимчасовими труднощами вона може стати безкоштовною фінансовою подушкою безпеки. Ну, і, по-третє, за нею не обов'язково їхати в банк, особливо під час транспортного колапсу, що дозволить зайвий раз уникнути скупчення людей. Кілька таких карток ми для вас якраз і підібрали – тих, за якими не доведеться їхати в банк.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:21

Сейчас в карантин можно оформить кредитку с доставкой у большинства банков. Карантин дал толчок банкам сотрудничать с курьерскими службами, чтобы те доставляли банковские продукты клиентам, в том числе и кредитные карты.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:40

Abank де? Не заніс?
Pivasyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:02

Re: Finance.ua: Кредитки, які можна оформити з дому

Шо, реально Моня в Одессе карту может курьером доставить? :shock: Пару лет назад было: "все курьеры заняты на много месяцев вперёд, забирайте в отделении". А тогда ещё в Одессе было отделение собственно Монобанка. Теперь и его прикрыли, поэтому в курьера верится с трудом.
moveton
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