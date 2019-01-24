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Finance.ua: 6 неочевидних
способів використання кредитки

Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:06

Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

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Як більшість з нас використовує кредитні картки? Як безкоштовний, "кишеньковий" банківський кредит, який завжди під рукою. Для цього вони, власне кажучи, і придумані. Якщо закінчилися свої гроші, можна продовжувати платити кредитками. Головне потім вчасно повернути банку борг. Але їх можна використовувати й інакше. Ми розповімо про шість неочевидних способів використання кредитних карток, про які ви могли не знати.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:32

Re: Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

Стекло хорошо от инея чистить...
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:53

  qwe_ua написав:Стекло хорошо от инея чистить...

Особо хороши карты Platinum и выше - хороший пластик на них идёт :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04

вот опять недоработанная статья.... или заголовок неточный - 6 неочевидных финансовых способов...
вот нефинансовые способы самые неочевидные )

я например использую для разборки ноутбуков, планшетов и телефонов... мониторы тоже хорошо разбирать, но чаще на картах пластик для этого уже мягковат
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:51

Re: Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

Викенд уже не выпускают. Без примера по викенду 5 пунктов
VipeRock
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:59

  Tamagoch написав:вот опять недоработанная статья.... или заголовок неточный - 6 неочевидных финансовых способов...
вот нефинансовые способы самые неочевидные )

я например использую для разборки ноутбуков, планшетов и телефонов... мониторы тоже хорошо разбирать, но чаще на картах пластик для этого уже мягковат


Котобанда предлагает железные... - может Вас заинтересует :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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