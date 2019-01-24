Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04

вот опять недоработанная статья.... или заголовок неточный - 6 неочевидных финансовых способов...

вот нефинансовые способы самые неочевидные )



я например использую для разборки ноутбуков, планшетов и телефонов... мониторы тоже хорошо разбирать, но чаще на картах пластик для этого уже мягковат

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