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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:09

бакс тоже ожидает дефолт...
butok1201
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:28

Україні треба виплачувати кредити + ОВДП з захмарними %, а нові транші МВФ навряд чи дасть (враховуючи ситуацію з приватом). Нові ОВДП ніхто не купить. Крім того, у світі паніка і починається спад, а наша економіка слабка і дуже залежить від світової кон'юнктури. При сприятливих умовах думаю протримається до 30 до кінця року. Якщо у світі будуть негативні тенденції, то курс 40 цілком реалістичний...
alioxa
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:36

Re: Яким буде курс долара в квітні?...

25,50 30 квітня. Доживем, зрівняєм )
awant
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44

Re: Яким буде курс долара в квітні?...

  awant написав:25,50 30 квітня


27.79 - 30 квітня
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:21

KOKS не знав що тут форум казкарів... :shock:
ruslan42212
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