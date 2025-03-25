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Україні буде потрібно завозити
понад 400 тисяч трудових...

Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21

Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.

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Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21

Эксперт вообще себе представляет, как это "завозить трудовых мигрантов"? Или он не тактик, а стратег?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:10

в столыпинских вагонах
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:26

  fox767676 написав:в столыпинских вагонах

Якби в столипінських вагонах не виїхали звідси експерти, разом з олігархією а на їх місця не приїхали нові управителі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:10

Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:23

  andrijk777 написав:Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.

Так про это же и статья. Сами не приезжают, а свои, если и появляются, то норовят свалить в Польшу. Поэтому нужно завозить принудительно и сажать на цепь. Мигрантов, да, не будет, а 400к зэков - запросто. Если, конечно, "эксперт" сам их хотя бы наловит.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:29

  andrijk777 написав:Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.

С мест докладывают, что, к примеру, во Львове уже встречаются водители в общественном транспорте - загорелые парни из тёплых стран. По телефону трындят непонятно, но явно не по-славянски.
Логичные вопросы можете задавать им лично.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 09:36

І на кого вони всі будуть працювати, якщо люди роз'їхались? На пенсіонерів з пенсією менш ніж 100 баксів? Тут палка о двох кінцях, ключове, щоб закінчилась війна, а для цього треба змінювати підходи до багато чого, в т.р. і до мобілізації, проводити люстрацію суддів, щоб запрацювала судова система, ну і, зрозуміло, що міжнародна підтримка.
От коли підуть воювати офіцери? Це вже якийсь сюр, скільки знаю, сидять і розказують, що їх спеціальність непотрібна, така відмовка, треба, щоб один в один за восом! А скільки їх, напевно, мільйони, майже в кожному вузі кафедра, а в вузи останні 25 років йдуть майже всі випускники, до того ж купа військових навчальних закладів, купа і самих військових, які 25 років вчились воювати за наш рахунок і багато з них вважають, що вони в 43 роки вже дремучі пенсіонери.
Мерчендайзер з супермаркету ж не каже, що він піде у військо, якщо йому запропонують тільки посаду мерчендайзера в окопі! А чисто як історичний приклад, Герінг, наприклад, будучи лейтенантом, був призваний простим стрільцем у 1 світову. І в військовому квитку у офіцерів завжди навіть було написано, куди з'явитись одразу ж у випадку війни, чому їм не сказали з'явитись до такого-то числа, а сказали тільки обмежено придатним, з хворобами, які ніколи не тримали зброї? Де логіка?
В той же час на вулицях взагалі хапають хворих, епілептиків, артрозників, он як того Прома з фупа, з артрозом і з ціпком, якого декілька місяців возять по частинам і там його навіть не беруть. На іншому форумі он пишуть, що навіть під наркоманськими програмами дежурять.
Поліції теж стільки непотрібно, люди роз'їхались, а поліції таке враження, що більше ніж раніше. Не говорячи вже про всякі муніципальні охорони та міські варти, раніше жили без них, вони взагалі непотрібні, кого і від кого вони охороняють?
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