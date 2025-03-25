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Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.
Дивися повний текст Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
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Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21
Эксперт вообще себе представляет, как это "завозить трудовых мигрантов"? Или он не тактик, а стратег?
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moveton
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Додано: Сер 26 бер, 2025 14:10
в столыпинских вагонах
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 14:26
fox767676 написав:
в столыпинских вагонах
Якби в столипінських вагонах не виїхали звідси експерти, разом з олігархією а на їх місця не приїхали нові управителі.
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Banderlog
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:10
Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
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andrijk777
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:23
andrijk777 написав:
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
Так про это же и статья. Сами не приезжают, а свои, если и появляются, то норовят свалить в Польшу. Поэтому нужно завозить принудительно и сажать на цепь. Мигрантов, да, не будет, а 400к зэков - запросто. Если, конечно, "эксперт" сам их хотя бы наловит.
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moveton
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:29
andrijk777 написав:
Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
С мест докладывают, что, к примеру, во Львове уже встречаются водители в общественном транспорте - загорелые парни из тёплых стран. По телефону трындят непонятно, но явно не по-славянски.
Логичные вопросы можете задавать им лично.
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anduzenko
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Додано: Суб 26 кві, 2025 09:36
І на кого вони всі будуть працювати, якщо люди роз'їхались? На пенсіонерів з пенсією менш ніж 100 баксів? Тут палка о двох кінцях, ключове, щоб закінчилась війна, а для цього треба змінювати підходи до багато чого, в т.р. і до мобілізації, проводити люстрацію суддів, щоб запрацювала судова система, ну і, зрозуміло, що міжнародна підтримка.
От коли підуть воювати офіцери? Це вже якийсь сюр, скільки знаю, сидять і розказують, що їх спеціальність непотрібна, така відмовка, треба, щоб один в один за восом! А скільки їх, напевно, мільйони, майже в кожному вузі кафедра, а в вузи останні 25 років йдуть майже всі випускники, до того ж купа військових навчальних закладів, купа і самих військових, які 25 років вчились воювати за наш рахунок і багато з них вважають, що вони в 43 роки вже дремучі пенсіонери.
Мерчендайзер з супермаркету ж не каже, що він піде у військо, якщо йому запропонують тільки посаду мерчендайзера в окопі! А чисто як історичний приклад, Герінг, наприклад, будучи лейтенантом, був призваний простим стрільцем у 1 світову. І в військовому квитку у офіцерів завжди навіть було написано, куди з'явитись одразу ж у випадку війни, чому їм не сказали з'явитись до такого-то числа, а сказали тільки обмежено придатним, з хворобами, які ніколи не тримали зброї? Де логіка?
В той же час на вулицях взагалі хапають хворих, епілептиків, артрозників, он як того Прома з фупа, з артрозом і з ціпком, якого декілька місяців возять по частинам і там його навіть не беруть. На іншому форумі он пишуть, що навіть під наркоманськими програмами дежурять.
Поліції теж стільки непотрібно, люди роз'їхались, а поліції таке враження, що більше ніж раніше. Не говорячи вже про всякі муніципальні охорони та міські варти, раніше жили без них, вони взагалі непотрібні, кого і від кого вони охороняють?
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