Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...

Додано: Суб 26 кві, 2025 09:36

І на кого вони всі будуть працювати, якщо люди роз'їхались? На пенсіонерів з пенсією менш ніж 100 баксів? Тут палка о двох кінцях, ключове, щоб закінчилась війна, а для цього треба змінювати підходи до багато чого, в т.р. і до мобілізації, проводити люстрацію суддів, щоб запрацювала судова система, ну і, зрозуміло, що міжнародна підтримка.

От коли підуть воювати офіцери? Це вже якийсь сюр, скільки знаю, сидять і розказують, що їх спеціальність непотрібна, така відмовка, треба, щоб один в один за восом! А скільки їх, напевно, мільйони, майже в кожному вузі кафедра, а в вузи останні 25 років йдуть майже всі випускники, до того ж купа військових навчальних закладів, купа і самих військових, які 25 років вчились воювати за наш рахунок і багато з них вважають, що вони в 43 роки вже дремучі пенсіонери.

Мерчендайзер з супермаркету ж не каже, що він піде у військо, якщо йому запропонують тільки посаду мерчендайзера в окопі! А чисто як історичний приклад, Герінг, наприклад, будучи лейтенантом, був призваний простим стрільцем у 1 світову. І в військовому квитку у офіцерів завжди навіть було написано, куди з'явитись одразу ж у випадку війни, чому їм не сказали з'явитись до такого-то числа, а сказали тільки обмежено придатним, з хворобами, які ніколи не тримали зброї? Де логіка?

В той же час на вулицях взагалі хапають хворих, епілептиків, артрозників, он як того Прома з фупа, з артрозом і з ціпком, якого декілька місяців возять по частинам і там його навіть не беруть. На іншому форумі он пишуть, що навіть під наркоманськими програмами дежурять.

Поліції теж стільки непотрібно, люди роз'їхались, а поліції таке враження, що більше ніж раніше. Не говорячи вже про всякі муніципальні охорони та міські варти, раніше жили без них, вони взагалі непотрібні, кого і від кого вони охороняють?