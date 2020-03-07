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Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:09
бакс тоже ожидает дефолт...
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butok1201
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:28
Україні треба виплачувати кредити + ОВДП з захмарними %, а нові транші МВФ навряд чи дасть (враховуючи ситуацію з приватом). Нові ОВДП ніхто не купить. Крім того, у світі паніка і починається спад, а наша економіка слабка і дуже залежить від світової кон'юнктури. При сприятливих умовах думаю протримається до 30 до кінця року. Якщо у світі будуть негативні тенденції, то курс 40 цілком реалістичний...
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alioxa
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:36
25,50 30 квітня. Доживем, зрівняєм )
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awant
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44
awant написав:
25,50 30 квітня
27.79 - 30 квітня
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ricardo
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