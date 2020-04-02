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Київ зупиняє роботу
метро до 3 квітня

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:11

_hunter тоесть возвращаемся к советской показухе? Люди иммитируют ношение масок, власть иммитируют заботу о здоровье населения. А только те кто не хотят заниматься иммитацией и не удосвлетворены иммитацией заботы - казлы которые мешают всем жить.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47

  vitaliy_berdinskikh написав:_hunter тоесть возвращаемся к советской показухе? Люди иммитируют ношение масок, власть иммитируют заботу о здоровье населения. А только те кто не хотят заниматься иммитацией и не удосвлетворены иммитацией заботы - казлы которые мешают всем жить.

И это тоже обсудили уже многократно: маски -- средство борьбы с распространителями. И с этой задачей они пресрасно справляются. Да, даже самодельные из трех слоев марли.
Кто не хочет заниматься имитацией -- носит N95/FFP3 респираторы.
А "казлы" -- те, кто говорят "а давайте вообще ничего не делать -- авось пронесет". Трамп с начала марта так и высказывался -- теперь риторику "несколько" поменял...
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