Сервіс швидкої кур’єрської доставки Glovo запустився у Вишгороді, який став вже шостим містом у Київській області для міжнародного сервісу.
Дивися повний текст
Сервіс Glovo розпочав роботу ще в одному місті у Київській області
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:29
Сервіс Glovo розпочав роботу ще в одному місті у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Сервіс Glovo розпочав роботу ще в одному місті у Київській області
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:29
Наверное уже не осталось города, как минимум, в Киевской области где б не работала сейчас доставка Глово. Часто очень выручает, особенно в больших городах стал уже незаменимым
|