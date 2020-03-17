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У UAZ Hunter тепер є експедиційна версія (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 бер, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Ульяновський автомобільний завод випустив спеціальну версію позашляховика UAZ Hunter, яка називається UAZ Hunter «Експедиція». Автомобіль підготовлений для далеких поїздок по бездоріжжю.
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