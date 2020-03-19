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З'явився новий вид
шахраїв - дезінфектори

З'явився новий вид шахраїв - дезінфектори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:34

З'явився новий вид шахраїв - дезінфектори

Пропонуємо до обговорення:
На Волині поліція застерігає громадян від шахраїв, які під виглядом дезінфекції квартир і будинків, можуть проникати в житло і скоювати злочини.

Дивися повний текст З'явився новий вид шахраїв - дезінфектори.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:34

уверен пасутся возле обменнок)
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