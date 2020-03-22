Згідно з підрахунками, проведеними штабом при мері Києва, втрати міського бюджету від епідемії коронавируса становлять близько 1 млрд грн.
Дивися повний текст Кличко озвучив втрати міського бюджету від карантину.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:26
Кличко озвучив втрати міського бюджету від карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко озвучив втрати міського бюджету від карантину.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:26
В чем выражаются эти потери? Полная отмена налогов и аренды помещений?
Пусть не трындит. Потерянный.
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