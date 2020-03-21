Незважаючи на нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.
Дивися повний текст Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році - Шмигаль.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:37
Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році -...
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Дивися повний текст Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році - Шмигаль.
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