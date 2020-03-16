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Для ФОП скасували ЄСВ на
карантині: як це працює...

Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29

Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює...

Пропонуємо до обговорення:
На березень і квітень 2020 роки для ФОП та самозайнятих осіб скасували ЄСВ.

Дивися повний текст Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29

Для ФЛП отменили ЕСВ на карантине - очень громко сказано. Это только для тех кто не имеет работников.
Кто то вводит людей в заблуждение.
p_a_l
 
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