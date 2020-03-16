На березень і квітень 2020 роки для ФОП та самозайнятих осіб скасували ЄСВ.
Дивися повний текст Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює (інфографіка).
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29
Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює...
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Дивися повний текст Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює (інфографіка).
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29
Для ФЛП отменили ЕСВ на карантине - очень громко сказано. Это только для тех кто не имеет работников.
Кто то вводит людей в заблуждение.
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