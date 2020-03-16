На березень і квітень 2020 роки для ФОП та самозайнятих осіб скасували ЄСВ.
Дивися повний текст Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює (інфографіка).
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29
Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює (інфографіка).
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29
Для ФЛП отменили ЕСВ на карантине - очень громко сказано. Это только для тех кто не имеет работников.
Кто то вводит людей в заблуждение.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:10
Я плачу ЕСВ ежемесячно до 20 числа за предыдущий месяу. Поэтому в мае месяце я не буду платить за апрель. Верно?
Просто платёж припадает на май для тех кто платит ежемесячно или июль для тех кто платит ЕСВ ежеквартально.
Другими словами речь идёт об мае или июле.
Мы же в апреле за апрель не платим.
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