RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для ФОП скасували ЄСВ на
карантині: як це працює...

Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29

Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює...

Пропонуємо до обговорення:
На березень і квітень 2020 роки для ФОП та самозайнятих осіб скасували ЄСВ.

Дивися повний текст Для ФОП скасували ЄСВ на карантині: як це працює (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94298
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29

Для ФЛП отменили ЕСВ на карантине - очень громко сказано. Это только для тех кто не имеет работников.
Кто то вводит людей в заблуждение.
p_a_l
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:10

Я плачу ЕСВ ежемесячно до 20 числа за предыдущий месяу. Поэтому в мае месяце я не буду платить за апрель. Верно?
Просто платёж припадает на май для тех кто платит ежемесячно или июль для тех кто платит ЕСВ ежеквартально.
Другими словами речь идёт об мае или июле.
Мы же в апреле за апрель не платим.
grettacontact
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові... 1, 2, 3
R2 » Пон 16 бер, 2020 12:16
20 1898
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 17:07
_hunter
Як українці шукають нерухомість на карантині
R2 » Вів 24 бер, 2020 08:43
3 390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 12:37
Ірина_
Державна медична страховка: як це працює в Німеччині
R2 » Нед 22 бер, 2020 10:53
3 351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 10:21
Logic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24823)
27.03.2020 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.