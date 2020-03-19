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Finance.ua: Карантин. Можно
ли не платить по кредиту?

Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:30

Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?

Пропонуємо до обговорення:
Что делать заемщику в сложной ситуации
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мир стоит на пороге финансового кризиса. Украина – не исключение. Введенный в стране карантин – мера вынужденная, но из-за него люди массово теряют работу. В первую очередь это касается сферы обслуживания. У многих были кредиты, выплачивать которые им теперь будет гораздо сложнее, а то и вовсе не по силам. Мы расспросили экспертов о том, как им быть в такой ситуации.

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