Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:27
На данный момент 3 кредита. Credit7, CreditKasa, Mycredit. Звонит и Кредит Касса и Майкредит говорят что будут приходить в гости к родителям (Которых я не имею). Пишут что будут подавать в суд. Кредит7 сейчас все тихо. Никого не волнует что сейчас устроится на работу невозможно. Пытаются снять с карты деньги которых нет. Из-за карантина жизнь превратилась в ад для тех кто брал до карантина. Проценты начисляют ужасные плюс ко всему. Брал 2000 теперь должен почти 4000 гривен.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:49
Можно не платить по кредиту, но нужно пройти 12 кругов ада - заполнить заявление на кредитные каникулы, созвонится с банком, банк проверит Вас, затем нужно им отдать оригинал каким то способом и тп. Кстати, не все банки дают кредитные каникулы на карантине - они как бы дают, для отчетности перед НБУ, но не дают.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:45
И для кого эти законы пишут?Вы посмотрите что творят МФО.Им законы не писаны.Из за карантина попал в просрочку в Егроши брал 5000 за месяц просрочки должен 18000 о каких законах речь вообще?Им они до одного места.Постоянные звонки и угрозы,порноколлажи в соц.сетях,доводят людей до суицида.К чему эти статьи если вы сами их рекламируете на сайте.Все вы одна банда.
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