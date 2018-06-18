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Finance.ua: Карантин. Можно
ли не платить по кредиту?

Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:56

В карантин банки предоставляют кредитные каникулы, но нужно обращаться в банк)
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:03

  usovicana написав:Я скажу кому можно пожаловаться ,у меня Готивочка ,и я по-человечески позвонила и сказала нет денег чем плотить не работаю,на вели на меня справки звонят всем моим ротствиникам , угрожают,мне в том числе, откуда взяли телефон саседий всех, начели угрожать детьми ,и сумма у них растет бешеная с штрафами и пеней,вот куда обращаться?


В целом они правы. Вам ведь не насильно долг повесили, вы сами попросили кредит и дали обязательство его вернуть. О чем думали когда брали кредит?

Другое дело было бы если бы вам навязали долг, без вашего согласия. А так сами добровольно взяли кредит, винить больше не кого.

  summacut написав:Можно. Но не долго :)


точно :)
Амвросий
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