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Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Режим надзвичайної ситуації з 25 березня діє на всій території України, а карантин продовжили до 24 квітня, хоча спочатку він був оголошений до 3 квітня.
Дивися повний текст Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради бізнесу
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