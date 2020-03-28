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Якщо карантин затягнеться до
літа: експерт дав поради...

Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:44

Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...

Пропонуємо до обговорення:
Режим надзвичайної ситуації з 25 березня діє на всій території України, а карантин продовжили до 24 квітня, хоча спочатку він був оголошений до 3 квітня.

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R2
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