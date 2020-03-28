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Якщо карантин затягнеться до
літа: експерт дав поради...

Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:44

Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...

Пропонуємо до обговорення:
Режим надзвичайної ситуації з 25 березня діє на всій території України, а карантин продовжили до 24 квітня, хоча спочатку він був оголошений до 3 квітня.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:54

  R2 написав:В цілому для українських компаній прийшов час кризового менеджменту. Потрібно проаналізувати всі бізнес-процеси, визначити сильні і слабкі сторони, від чого підприємство найбільше залежить, і по максимуму підстрахувати їх: оптимізувати запаси сировини, розробити альтернативні ланцюжки поставок, обмежити статті витрат, виробити оптимальні методи поводження з короткостроковими і довгостроковими зобов’язаннями


Вот только я подозреваю, что компании, которые готовы все это делать, уже совершают действия в этом направлении. А те, для кого кризисный менеджмент и бюджетное планирование - просто красивые слова (и хорошо если они знают, что это такое), те все равно не смогут воспользоваться этими советами
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