Режим надзвичайної ситуації з 25 березня діє на всій території України, а карантин продовжили до 24 квітня, хоча спочатку він був оголошений до 3 квітня.
Дивися повний текст Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради бізнесу.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:44
Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...
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Дивися повний текст Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради бізнесу.
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:54
Вот только я подозреваю, что компании, которые готовы все это делать, уже совершают действия в этом направлении. А те, для кого кризисный менеджмент и бюджетное планирование - просто красивые слова (и хорошо если они знают, что это такое), те все равно не смогут воспользоваться этими советами
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