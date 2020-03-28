Якщо карантин затягнеться до літа: експерт дав поради...

Додано: Суб 28 бер, 2020 23:27

Знаю точно, что на моря в этом году никто не поедет как и в отпуска. Будут ишачить цельное лето. Если конечно от заразы избавимся. Если в день будут заболевать как сейчас в Италии и Испании, то 30000000/6000=5000 то вся эта хрень может растянуться на 5000 дней. А это нереально. Значить заболевать в день будут гораздо больше. И умирать тоже.

Что то мне кажется что работать некому будет. Или пенсий выдавать. Выживут те кто переболел в первых числах.

Ну сомневаюсь я что мы сможем перебороть пандемию. Если у молодежи переносится легко(неделя с температурой под 40), то пожилые обречены.

Передайте в цирк клоунам. Не смешно.