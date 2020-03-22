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ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що більшість українців мріє їздити на кросоверах, мінівени, як і раніше, мають своїх прихильників
Дивися повний текст ТОП-3 надійних мінівенів старше 6 років (фото)
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Пон 23 бер, 2020 13:04
m u k