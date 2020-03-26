Вся ця ситуація також вплинула на ринок нерухомості в країні.
Дивися повний текст В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:30
В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
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Дивися повний текст В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:38
Та да, как горячие пирожки будут расхватывать :) Это точно эксперт ... из архитектурного бюро ? :)
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:40
БУИТ.ТОКА.ДАРАЖАТЬ!
НАДА БРАТЬ!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:41
Доходы падают, людям сокращают зп, кому-то не платят, но цены на квартиры поднимутся)). Судя по всему их будет раскупать тот кто выживет).
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:23
С каких пор в архбюро работают штатные риэлторы, к тому же эксперты-футурологи?
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