В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта

3.14здеш!
Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 05:10
3.14здеш!
Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
Додано: Нед 29 бер, 2020 05:11
3.14здеш!
Перенасичення ринку новобудов, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
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